Morphosys steckt bis zu 15 Millionen Euro in Vivoryon Therapeutics

PLANEGG (dpa-AFX) - MorphoSys steckt bis zu 15 Millionen Euro in den Hallenser Spezialisten Vivoryon Therapeutics. Dies werde im Rahmen der für Ende des Jahres vorgesehenen Kapitalerhöhung geschehen, teilte das Biotechnologieunternehmen am späten Montagabend in Planegg mit. Hintergrund ist eine Vereinbarung beider Unternehmen, in dessen Rahmen Morphosys eine exklusive Lizenzoption für die niedermolekularen QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im Bereich der Onkologie erhalten hat. Entscheidet sich MorphoSys, die Option auszuüben, erhält Vivoryon eine Optionsausübungsprämie und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren./he