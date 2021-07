Morphosys verbucht in 2Q dank Finanzerträgen Gewinn

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 45,12 EUR

-0,15% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel MDAX 35.200,7

0,8% Charts

News

Analysen TecDAX 3.661,7

1,1% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Morphosys hat im zweiten Quartal dank eines deutlichen Anstiegs bei den Finanzerträgen einen Gewinn verzeichnet. Die Umsatzprognose hatte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen bereits vor zwei Tagen angehoben. Basis für den besseren Ausblick sind in erster Linie die aktualisierten Erwartungen für die Produktumsätze des Blutkrebsmedikaments Monjuvi.

Im Zeitraum April bis Juni stieg der Umsatz auf 38,2 Millionen Euro von zuvor 18,4 Millionen. Aus Lizenzen und Meilensteinen nahm Morphosys 9,6 Millionen Euro ein, rund 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die betrieblichen Aufwendungen lagen bei 99,5 Millionen Euro im Vergleich zu 74 Millionen Euro zuvor. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 40,5 Millionen Euro nach 30,9 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg setzt sich laut Mitteilung vor allem aus Aufwendungen für externe Labordienstleistungen und Personalkosten zusammen.

Operativ (EBIT) wurde ein Verlust von 71,4 Millionen Euro erzielt, gegenüber einem Minus von 48,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Finanzerträge stiegen deutlich auf 102,4 Millionen Euro von 17,5 Millionen. Unter dem Strich fuhr Morphosys einen Konzerngewinn von 20,9 Millionen Euro ein nach einem Verlust von 53,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem Konzernverlust von 68 Millionen Euro bzw. 2,04 Euro je Aktie, einem EBIT von minus 56 Millionen Euro und einem Umsatz von 33 Millionen Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr 2021 soll der Konzernumsatz nun in der Spanne von 155 Millionen bis 180 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte die Morphosys AG Einnahmen zwischen 150 Millionen und 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die betrieblichen Aufwendungen erwartet Morphosys im laufenden Jahr mit 435 Millionen bis 465 Millionen Euro deutlich höher als bislang mit 335 Millionen bis 385 Millionen Euro. Der Anteil von Forschung & Entwicklung an den Aufwendungen soll nun bei 52 bis 57 Prozent statt 45 bis 50 Prozent liegen.

Die aktualisierte Prognose spiegele hauptsächlich die milliardenschwere Übernahme des Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals wider, die am 15. Juli 2021 vollzogen wurde, teilte Morphosys am Montag mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 17:34 ET (21:34 GMT)