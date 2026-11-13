Morrow Bank Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Morrow Bank Registered ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Morrow Bank Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Morrow Bank Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 749,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 461,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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