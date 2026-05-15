Morrow Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Morrow Bank Registered lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 522,4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 478,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net