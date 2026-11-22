Mosaic ImmunoEngineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Mosaic ImmunoEngineering präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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