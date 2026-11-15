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Moskau: Europa wäre ohne Nato sicherer

MOSKAU (dpa-AFX) - Europa wäre aus Sicht Moskaus ohne die Nato sicherer. "Gäbe es die Nato nicht - ich meine, gäbe es nicht jene Rolle, die das Bündnis gespielt hat und spielt -, wäre die Sicherheit in Europa wahrscheinlich viel größer", behauptete Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in einer Reaktion auf Kritik an Moskaus Wünschen nach Neugestaltung der europäischen Sicherheitsstruktur.

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Weiter sagte sie: "Die Nato ist genau jene Organisation, die - sozusagen wie ein schmerzender Zahn - das Immunsystem Europas, seines westlichen Teils, Mitteleuropas und ja, der ganzen Welt geschwächt hat, indem sie eine kolossale Menge an Ressourcen für Reaktionsmaßnahmen beansprucht und auf sich gezogen hat."

Sacharowa reagierte damit nach Angaben der Staatsagentur Tass auf eine Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser hatte betont, man müsse nicht mit Russland über Fragen einer europäischen Sicherheitsarchitektur sprechen. "Darüber müssen wir nicht sprechen, die gibt es", sagte Merz. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben das Ansinnen Moskaus zuletzt bei ihrem Gipfel in Dublin zurückgewiesen./cha/DP/zb

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