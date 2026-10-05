DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 11,75 -3,5%Nas 27.503 +1,1%Bitcoin 76.339 -0,7%Euro 1,1214 -0,4%Öl 100,0 -2,2%Gold 4.143 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Moskau fordert Reaktion der IAEA wegen Saporischschja

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf ein Nebengebäude des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine fordert Moskau die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zum Eingreifen auf. "Das Kiewer Regime schafft weiterhin gezielt die Gefahr eines schweren Atomunfalls, indem es das russische Kernkraftwerk Saporischschja angreift", kommentierte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in einer Mitteilung ihres Ministeriums.

Werbung

Sie nahm einen angeblichen Angriff ukrainischer Drohnen vom Vortag auf ein Labor- und Verwaltungsgebäude der Anlage als Anlass für ihre Forderung. "Die Ukraine führt weiterhin Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja und die damit verbundene Infrastruktur durch, um den Betrieb des Kraftwerks zu behindern und die Gefahr eines nuklearen Unfalls heraufzubeschwören." Sie stellte diese Angriffe "an die Schwelle einer nuklearen Katastrophe". "Wir fordern die Leitung der IAEA auf, die kriminellen Handlungen Kiews und seiner Unterstützer entschieden zu verurteilen."

Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas, liegt etwa 100 Kilometer von der gleichnamigen südukrainischen Großstadt entfernt. Das AKW wird seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine von Russland kontrolliert. Ukrainischen Angaben nach strebt Moskau auch einen Anschluss des AKWs an das eigene Stromnetz an. Die sechs Reaktoren sind derzeit abgeschaltet und produzieren keine Elektrizität./cha/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.