DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 +7,8%Nas23.358 +0,4%Bitcoin78.930 +6,2%Euro1,1610 ±-0,0%Öl62,75 -0,9%Gold4.195 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen

02.12.25 18:47 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. An dem Treffen zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs nimmt demnach auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump teil, Jared Kushner.

Wer­bung

Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef.

Zuletzt ist erneut Bewegung in das Ringen um ein Ende des seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine gekommen. Hintergrund ist ein amerikanischer 28-Punkte-Plan, den Beobachter jedoch als "russische Wunschliste" kritisierten. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan mit US-Vertretern nach. Nach dem jüngsten Treffen in Florida am Sonntag sprachen Washington und Kiew von Fortschritten. Allerdings hieß es auch, dass noch viel Arbeit vor den einzelnen Parteien liege./ksr/DP/mis