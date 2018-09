Moskau: Kim Jong Un will Putin treffen

MOSKAU/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will sich nach Moskauer Angaben mit Kremlchef Wladimir Putin treffen. Er sei grundsätzlich zu einem offiziellen Besuch in Russland bereit, sagte die Vorsitzende des russischen Oberhauses, Valentina Matwijenko, nach einem Treffen in Pjöngjang am Samstag. Russische und nordkoreanische Diplomaten würde bereits über Ort und Zeit beraten. Eine Bestätigung aus Nordkorea gab es bislang nicht.

Zuvor hatte der russische Präsident Kim persönlich zum fernöstlichen Wirtschaftsforum in der Pazifikmetropole Wladiwostok in der kommenden Woche eingeladen. Nach Angaben der russischen Politikerin sagt Kim den Termin aus Zeitgründen aber ab. Eine nordkoreanische Delegation werde ihn vertreten, hieß es. In Wladiwostok werden Chinas Staatschef Xi Jinping und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erwartet./thc/DP/zb