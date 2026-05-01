DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -0,5%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.191 -1,6%Euro1,1739 -0,1%Öl101,7 -0,3%Gold4.714 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
Datacloud-Gigant wie entfesselt: Datadog-Aktie hebt nach Quartal der Superlative ab Datacloud-Gigant wie entfesselt: Datadog-Aktie hebt nach Quartal der Superlative ab
Microsoft-Aktie nach Bilanz im Blick: Warum die Rekordzahlen Anlegern nicht genügen Microsoft-Aktie nach Bilanz im Blick: Warum die Rekordzahlen Anlegern nicht genügen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Moskau lädt ausländische Journalisten von Militärparade aus

07.05.26 21:15 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kurz vor dem Tag des Sieges und vor dem Hintergrund einer besonders wegen ukrainischer Drohnenangriffe angespannten Lage in Moskau hat Russland ausländische Journalisten von der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz ausgeladen. Nur noch einige russische Medien erhielten Zugang zum Roten Platz, teilte der Kreml der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuvor hatte die Präsidialverwaltung noch die Akkreditierung westlicher Journalisten bestätigt und einen schriftlichen Ablaufplan geschickt. Verwiesen wurde auf die Sicherheitslage in der Hauptstadt. Noch im vergangenen Jahr zum 80. Jahrestag war die Weltpresse zugelassen.

Russland feiert traditionell am 9. Mai mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland 1945. Erstmals seit 2007 entfällt bei der Parade in diesem Jahr die Vorführung von Militärtechnik. Moskau begründete dies mit der "operativen Lage".

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Gegenangriffe mit Kampfdrohnen auf das russische Hinterland ausgeweitet. Anfang der Woche schlug eine ukrainische Drohne in ein Wohnhochhaus in Moskau ein. Der Einschlagsort lag nur etwa sechs Kilometer vom Roten Platz entfernt.

Anlässlich der Feierlichkeiten hat Moskau einseitig eine Waffenruhe von Freitag 0.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 23.00 MESZ) bis zum 10. Mai ausgerufen. Kiew hatte in einem überraschenden Vorstoß einseitig eine Feuerpause ab Mittwoch festgesetzt. Die Ukraine gab diese allerdings nach einem Tag wieder auf und reagierte auf fortdauernde russische Attacken mit einem ihrer bisher größten Drohnenangriffe./ksr/DP/he