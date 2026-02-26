DAX25.276 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Moskau: Mehr als 1.000 Soldatenleichen mit Kiew ausgetauscht

26.02.26 11:18 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau und Kiew haben nach russischen Angaben erneut mehr als 1.000 Soldatenleichen ausgetauscht. Die Ukraine habe die sterblichen Überreste von 1.000 Soldaten von Russland erhalten, schrieb der russische Chefunterhändler bei den jüngsten Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien, Wladimir Medinski, bei Telegram. Kiew übergab Moskau demnach 35 Soldatenleichen. Eine Bestätigung aus Kiew gab es zunächst nicht.

Russland und die Ukraine tauschen immer wieder Soldatenleichen aus. Allein im vergangenen Jahr erhielt Kiew nach offiziellen Angaben mehr als 15.000 Leichname gefallener Soldaten zurück. Moskau bekam nur einen Bruchteil dessen. Aufgrund des langsamen aber stetigen Vormarsches der russischen Truppen kann die ukrainische Armee gefallene eigene Soldaten nicht immer bergen. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit etwas mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/jha