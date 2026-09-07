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Moskau schließt Goethe-Institute, Konsulat in St. Petersburg

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat alle dortigen Goethe-Institute geschlossen und die Mitarbeiter zum Verlassen des Landes bis spätestens 13. September aufgefordert. Zugleich ordnete das Außenministerium in Moskau die Schließung des deutschen Generalkonsulats in St. Petersburg bis 18. September an. Damit antwortete Moskau auf die angekündigte Schließung des Russland-Hauses in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn, nachdem Berlin Moskau für den Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht hatte./cha/DP/nas

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