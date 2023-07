Moskau und Kiew werfen sich geplanten Anschlag auf Atomkraftwerk vor

Heute im Fokus

Adnoc und OMV sondieren offenbar milliardenschwere Fusion ihrer Chemiekonzerne. Ethos ficht Kaufpreis für CS an. Merck-CEO Belén Garijo besorgt um globalen Wettbewerb. Casino hat Kapital-Offerten. Amazon bringt Rivian-Lastwagen nach Deutschland. Meta will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen. Yahoo will zurück an die Börse. Dollar-Mangel setzt Entwicklungsländern zu. PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies. Deutsche Exporte stagnieren.