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Moskau weist erneut britischen Diplomaten aus

30.03.26 11:00 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat erneut einen britischen Diplomaten unter dem Vorwurf angeblicher Spionage ausgewiesen. Dies teilte der Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau mit. Der Mann im Rang eines zweiten Sekretärs müsse Russland binnen zwei Wochen verlassen.

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Warnung vor Kontakten zu britischer Botschaft

Schon im März hatte Moskau einem britischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen, also die offizielle Arbeitserlaubnis. Der FSB warnte russische Bürger, zu Veranstaltungen in die britische Botschaft zu gehen, weil man dort auch auf Geheimdienstler stoßen könne.

Immer wieder streiten die beiden Länder, weil Diplomaten ihren Aufenthalt angeblich für geheimdienstliche Tätigkeit nutzen. Durch den seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die britische Hilfe für Kiew sind die Beziehungen zwischen London und Moskau zusätzlich gespannt./fko/DP/stw