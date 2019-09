Moskaus UN-Botschafter: Vollversammlung ist Chance für Iran-Konflikt

NEW YORK (dpa-AFX) - Russlands UN-Botschafter sieht die anstehende UN-Vollversammlung in New York als eine Gelegenheit für Annäherung der Konfliktparteien im Iran-Konflikt. Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump , seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani und anderen Regierungschefs "gibt uns eine Chance dafür, dass gewisse Dinge passieren", sagte Wassili Nebensja am Dienstag in New York. In den vergangenen Tagen habe es trotz Spannungen und sich widersprechender Aussagen positive Signale gegeben, "dass etwas in der Iran-Sache in naher Zukunft passiert", betonte der Botschafter weiter. Russland steht im September dem UN-Sicherheitsrat vor.

Zuvor hatte Ruhani bilaterale Gespräche mit Trump ausgeschlossen, obwohl er in der Vorwoche noch für mehr Diplomatie plädiert hatte. Beobachter in Teheran halten ein Treffen der beiden Präsidenten am Rande der Vollversammlung in der zweiten Septemberhälfte für möglich. Sie gehen auch von einem Treffen Ruhanis mit den Staats- und Regierungschefs der Vertragspartner im Wiener Atomabkommen von 2015 aus. Das sind Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Die USA waren Mitunterzeichner, sind aber im Mai 2018 aus dem Atomvertrag ausgestiegen.

Ohne diplomatischen Durchbruch wird damit gerechnet, dass der Iran Ende der Woche mit der dritten Phase seines Teilausstiegs aus dem Atomabkommen beginnen wird. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna will der Iran dann mit schnelleren Zentrifugen den Grad seiner Urananreicherung von den im Vertrag erlaubten 3,67 auf 20 Prozent erhöhen. Die Begrenzung der Anreicherung war ein Kernpunkt des Wiener Vertrags, um ein iranisches Atomwaffenprogramm zu verhindern./scb/DP/fba