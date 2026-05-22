Motisons Jewellers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Motisons Jewellers hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Motisons Jewellers mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,76 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,650 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Motisons Jewellers hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,90 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net