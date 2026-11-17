Motisons Jewellers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Motisons Jewellers hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 904,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 979,1 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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