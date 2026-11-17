Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 904,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 979,1 Millionen INR ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Motisons Jewellers hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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