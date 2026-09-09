Daimler Truck-Aktie gibt ab: Vertrieb von Lkw-Motoren in Polen

Motorenkomponenten

09.09.26 17:24 Uhr

Daimler Truck Defence will gemeinsam mit Mercedes-Benz Powertrain Lkw-Motoren zur lokalen Montage in Polen vertreiben.

Daimler Truck Defence exportiere künftig Motorenkomponenten und unterstützt Unternehmen vor Ort bei der Montage der Bauteile und dem Service, teilte Daimler Truck Defence am Mittwochnachmittag mit. Eine erste Absichtserklärung für diese Form der industriellen Zusammenarbeit haben Daimler Truck Defence und die polnische Wehrtechnikgruppe Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) auf der internationalen Verteidigungsmesse MSPO im polnischen Kielce unterzeichnet. Die von PGZ geplante Produktionslinie im polnischen Kalisz soll im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen. Perspektivisch soll dort eine vierstellige Anzahl an Daimler Truck-Dieselmotoren pro Jahr montiert werden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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