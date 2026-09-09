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Motorenkomponenten

Daimler Truck-Aktie gibt ab: Vertrieb von Lkw-Motoren in Polen

Daimler Truck-Aktie gibt ab: Vertrieb von Lkw-Motoren in Polen

Daimler Truck Defence will gemeinsam mit Mercedes-Benz Powertrain Lkw-Motoren zur lokalen Montage in Polen vertreiben.

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Daimler Truck Defence exportiere künftig Motorenkomponenten und unterstützt Unternehmen vor Ort bei der Montage der Bauteile und dem Service, teilte Daimler Truck Defence am Mittwochnachmittag mit. Eine erste Absichtserklärung für diese Form der industriellen Zusammenarbeit haben Daimler Truck Defence und die polnische Wehrtechnikgruppe Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) auf der internationalen Verteidigungsmesse MSPO im polnischen Kielce unterzeichnet. Die von PGZ geplante Produktionslinie im polnischen Kalisz soll im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen. Perspektivisch soll dort eine vierstellige Anzahl an Daimler Truck-Dieselmotoren pro Jahr montiert werden.

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Im XETRA-Handel notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 2,11 Prozent schwächer bei 44,05 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

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27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.

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