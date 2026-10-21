NEL-Aktie nach Absturz: Bietet die Rheinmetall-Hoffnung trotz Zahlen-Schock eine Chance für Anleger?

MoU ohne Aufträge

21.10.26 14:32 Uhr

Die Rheinmetall-Partnerschaft hat den Kurs kurz angeschoben, doch die Quartalszahlen holten ihn zurück: Was bleibt für die Aktie?

• Das Unternehmen leidet unter hohen Verlusten, einem schwachen Auftragseingang und einem gefährdeten Auftragsbestand, während die Markterwartungen an das Wachstum des Wasserstoffmarkts weiterhin hoch bleiben.

• Die Partnerschaft mit Rheinmetall ist bisher nur eine nicht bindende Absichtserklärung ohne konkrete Verträge oder Umsatzaussichten, was die Investoren verunsichert.

• Die NEL-Aktie erholte sich nach einer unverbindlichen Absichtserklärung mit Rheinmetall, verlor jedoch später an Wert, nachdem schwache Quartalszahlen und ein wackeliger Auftragsbestand bekannt wurden.

Eine unverbindliche Absichtserklärung trieb den Kurs, Verträge fehlen

Im Auftragsbestand steckt ein großer Block, der wackelt

NEL-Anleger nach Rheinmetall-Partnerschaft und Quartalszahlen verunsichert

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Die NEL-Aktie hat die klaren Kursgewinne nach der Absichtserklärung mit Rheinmetall vergangenen vom Dienstag wieder abgegeben. Die Quartalszahlen vom Donnerstag fielen schwach aus, und im Auftragsbestand steckt ein erhebliches Risiko. Entscheidend ist, was hinter der Partnerschaft tatsächlich steht.

Rheinmetall-Pakt ohne Verträge

NEL und Rheinmetall wollen laut Mitteilung des Wasserstoff-Spezialisten prüfen, ob sich erneuerbare synthetische Kraftstoffe dezentral für Verteidigung und kritische Infrastruktur herstellen lassen. Das Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, ist ausdrücklich nicht bindend. Aufträge, Volumina oder einen Zeitplan nennt NEL nicht. Vorgesehen ist zunächst eine gemeinsame Prüfung der technischen und kommerziellen Machbarkeit, Pilotprojekte sind möglich.

NEL liefert die Elektrolyseur-Technologie, Rheinmetall das Giga-PtX-Konzept und die Systemintegration. Die Zusammenarbeit ist geografisch nicht auf Norwegen beschränkt. Die Partnerschaft öffnet damit eine Tür, ist aber noch kein Umsatz. Der Kurssprung speiste sich aus Perspektive und nicht aus Verträgen, und genau deshalb war er anfällig, sobald nüchterne Zahlen auf den Tisch kamen.

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Schwache Zahlen, wackliger Auftragsbestand

Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz aus Kundenverträgen laut Quartalsbericht auf 112 Millionen NOK, nach 303 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit 202,2 Millionen NOK gerechnet. Die Erwartungen wurden damit deutlich verfehlt. Der Nettoverlust wuchs auf 141 Millionen NOK, nach 85 Millionen im Vorjahr.

Gegenläufig entwickelte sich der Auftragseingang, der auf 253 Millionen NOK stieg, fast ausschließlich in der PEM-Technologie. Der Auftragsbestand liegt bei 1.314 Millionen NOK. Davon gelten rund 568 Millionen NOK als gefährdet durch Verzögerung oder Stornierung, das entspricht etwa 43 Prozent des Bestands. Darunter fallen die verzögerten Hyds-Projekte, deren Kunde laut NEL weitermachen will. Der Bestand ist damit weniger belastbar, als die Gesamtsumme vermuten lässt, und die Fixkosten ungenutzter Kapazitäten in der Alkaline-Sparte belasten das Ergebnis weiter.

Kasse, Führung und Kurs der NEL-Aktie

Der Kassenbestand sank bis Ende September auf 1,078 Milliarden NOK, nach 1,328 Milliarden Ende Juni 2026. Darin steckt die Zahlung der Iwatani-Vergleichsvereinbarung von rund 75 Millionen NOK. Der Barmittelbestand soll laut Management zusammen mit Kosten- und Kapazitätsanpassungen Betrieb und Technologieentwicklung finanzieren. Profitabilität im Gesamtgeschäft erwartet NEL erst, wenn der Markt in robustes Wachstum übergeht. Entscheidend ist damit, ob neue Aufträge schneller kommen, als die Reserven schrumpfen.

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Seit Anfang Oktober steht ein Minus von rund 2,2 Prozent, auf fünf Handelstage gerechnet von rund 5,5 Prozent. Im Handel in Oslo lag die Aktie am Mittwoch jedoch wieder 2 Prozent im Plus bei 2,05 NOK.

Was die Lage der NEL-Aktie für Anleger bedeutet

Wer in die NEL-Aktie investiert, setzt derzeit weniger auf die laufenden Ergebnisse als auf den Hochlauf des Wasserstoffmarkts. Das Quartal hat gezeigt, wie weit beides auseinanderliegt: Der Umsatz brach ein, der Verlust stieg, und ein Ende der Verlustphase knüpft das Management selbst an ein robustes Marktwachstum, für das es keinen Zeitpunkt nennt. Die Absichtserklärung mit Rheinmetall ist vor diesem Hintergrund eine Option auf künftiges Geschäft. In Umsatz oder Ergebnis lässt sie sich ohne Vertrag noch nicht einrechnen.

Bleiben neue Großaufträge länger aus, wächst der Druck, Kosten weiter zu senken, und die Frage nach der Finanzierung rückt stärker in den Vordergrund.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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