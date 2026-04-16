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MoU unterzeichnet

Wasserstoff-Deal mit Rheinmetall lässt ITM Power-Aktie haussieren - auch Plug Power und NEL legen zu

17.04.26 11:45 Uhr
ITM Power-Aktie fackelt nach Partnerschaft mit Rheinmetall Kursfeuerwerk ab - Auch Plug Power an der NASDAQ gefragt | finanzen.net

ITM Power und Rheinmetall haben eine Absichtserklärung zur möglichen Zusammenarbeit im Wasserstoffbereich unterzeichnet. Die Nachricht sorgt für deutliche Kursbewegungen.

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• Absichtserklärung zwischen ITM Power und Rheinmetall
• Fokus auf grüne Wasserstofftechnologien (PEM)
• Deutliche Kursreaktionen im Wasserstoffsektor

Der britische Wasserstoff-Spezialist ITM Power hat einen bedeutenden Meilenstein für seine weitere Expansion in Europa verkündet. Durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit dem DAX-Konzern Rheinmetall sichert sich das Unternehmen aus Sheffield einen schlagkräftigen Partner für die Erschließung neuer Marktsegmente. Die Kooperation zielt darauf ab, die Expertise beider Konzerne zu bündeln, um die Skalierung von grünem Wasserstoff in industriellen Anwendungen voranzutreiben.

Strategische Synergien und technologische Bündelung

Im Kern der Zusammenarbeit steht die Integration der PEM-Elektrolyse-Technologie (Proton Exchange Membrane) von ITM Power in das breite industrielle Portfolio von Rheinmetall. Wie aus der offiziellen Mitteilung von ITM Power hervorgeht, planen beide Unternehmen, gemeinsam Lösungen für die dezentrale Erzeugung von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Dennis Schulz, CEO von ITM Power, unterstreicht die Relevanz dieses Schrittes: "Unsere Zusammenarbeit mit Rheinmetall bringt die Energiewende mit den Prioritäten der nationalen Sicherheit in Einklang. Zuverlässiger Zugang zu Brennstoffen ist grundlegend für die Verteidigungsfähigkeit, und dezentrale Produktion bietet eine strukturell robustere Alternative zu traditionellen Lieferketten".

Rheinmetall wiederum sieht in der Kooperation einen wichtigen Baustein für seine Neuausrichtung im Bereich der nachhaltigen Energietechnologien. "Elektrokraftstoffe sind mehr als eine technologische Lösung - sie sind eine strategische Notwendigkeit. Mit Giga PtX schaffen wir ein skalierbares Netzwerk, das die Energieautonomie der europäischen Streitkräfte stärkt", so Shena Britzen, Leiterin des Wasserstoffprogramms bei der Rheinmetall AG.

ITM Power-Aktie hebt ab

Die Nachricht über den Paukenschlag bei ITM Power löste an den Finanzmärkten eine euphorische Reaktion aus. In einem Marktumfeld, das zuletzt von Volatilität geprägt war, sorgte die Partnerschaft für eine regelrechte Kursexplosion. Die Aktie von ITM Power hob an der Börse in London zeitweise 38,84 Prozent auf 1,30 GBP ab, da Investoren in der Kooperation mit einem Schwergewicht wie Rheinmetall eine massive Validierung des Geschäftsmodells sehen.

In den kommenden Monaten wollen die Partner die Details der Kooperation weiter ausarbeiten und erste Pilotprojekte identifizieren. Der Fokus liegt dabei zunächst auf dem europäischen Markt, wo die Nachfrage nach autarken Energielösungen und grünem Wasserstoff aufgrund strengerer Klimavorgaben stetig steigt. Für ITM Power markiert dieser Tag den Übergang von einem reinen Technologiehersteller zu einem integrierten Lösungsanbieter an der Seite eines globalen Industrie-Blue-Chips.

Im Windschatten der Kooperation zwischen ITM Power und Rheinmetall verzeichnen auch der US-Wasserstoff-Pionier Plug Power und NEL ASA am Freitag Kursgewinne. NEL legt in Olso 6,85 Prozent auf 2,34 NOK zu, für Plug Power geht es vorbörslich an der NASDAQ 1,75 Prozent auf 2,91 US-Dollar nach oben.

Die Validierung der PEM-Technologie durch einen globalen Schwergewichtler wie Rheinmetall wirkt als Katalysator für den gesamten Sektor und dämpft die Sorgen um die Marktfähigkeit großskaliger Elektrolyse-Lösungen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ITM Power, T. Schneider / Shutterstock.com

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