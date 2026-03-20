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Mount Logan Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mount Logan Capital Inc Registerd Shs
4,52 USD -0,19 USD -3,94%
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Mount Logan Capital hat am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mount Logan Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 125,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,080 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -12,42 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren -10,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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