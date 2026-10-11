Mountain Pacific Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

11.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 16,7 Millionen USD gegenüber 15,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mountain Pacific Bancorp präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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