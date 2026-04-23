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Mountain Pacific Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mountain Pacific Bancorp hat am 08.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,89 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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