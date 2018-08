Movado Group meldet Dividende

Der Uhrenhersteller Movado Group Inc. (ISIN: US6245801062, NYSE: MOV) wird seinen Aktionären am 25. September 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents ausbezahlen (Record date: 11. September 2018). Auf das Jahr gerechnet schüttet Movado damit 0,80 US-Dollar aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 42,70 US-Dollar (Stand: 29. August 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,87 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 lagen die Umsätze des Konzerns bei 144,09 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 128,78 Mio. US-Dollar), wie am 29. August 2018 mitgeteilt wurde. Im Gesamtjahr werden Umsätze zwischen 660 Mio. US-Dollar und 675 Mio. US-Dollar erwartet.

Movado ist 1881 in La Chaux-de-Fonds, Schweiz, von Léopold Achille Isidore Ditesheim gegründet worden. 1983 wurde die Firma von Gedalio Grinberg, der 1960 mit seiner Familie aus Kuba floh, gekauft. Der Firmensitz befindet sich in Paramus, New Jersey.

Seit Jahresanfang 2018 liegt das Papier an der Wall Street mit 33,70 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 986,2 Mio. US-Dollar (Stand: 29. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de