Movano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
21.05.26 06:35 Uhr
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Movano hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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