Movano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Movano hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net