Movin Strategic Career veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Movin Strategic Career hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 67,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Movin Strategic Career
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Movin Strategic Career
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen