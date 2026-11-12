Movin Strategic Career veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

Movin Strategic Career hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net