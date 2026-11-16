Movinn A-S Bearer and-or registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Movinn A-S Bearer and-or registered lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,09 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Movinn A-S Bearer and-or registered 0,010 DKK je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,79 Prozent zurück. Hier wurden 23,1 Millionen DKK gegenüber 25,6 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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