Movinn A-S Bearer and-or registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Movinn A-S Bearer and-or registered lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,09 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Movinn A-S Bearer and-or registered 0,010 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,79 Prozent zurück. Hier wurden 23,1 Millionen DKK gegenüber 25,6 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net