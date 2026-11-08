MP Materials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

08.11.26 06:35 Uhr

MP Materials ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MP Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MP Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,00 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,880 ARS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 233,62 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 228,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MP Materials einen Umsatz von 71,15 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion Finanzen.net