MP Materials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
MP Materials ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MP Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
MP Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,00 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,880 ARS je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 233,62 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 228,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MP Materials einen Umsatz von 71,15 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MP Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MP Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen