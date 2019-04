MPH wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die MPH Health Care AG aus Berlin (ISIN: DE000A0L1H32) will für das Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 4,37 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,58 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Juli 2019 statt.

Im Geschäftsjahr 2018 betrug der vorläufige IFRS-Jahresüberschuss 37,03 Mio. Euro bzw. 0,87 Euro Gewinn je Aktie (Vorjahr 31,86 Mio. Euro, Gewinn je Aktie 0,74 Euro). Der Net Asset Value lag bei 6,29 Euro je Aktie (Vorjahr 5,62 Euro), wie am Donnerstag berichtet wurde.

Die MPH Health Care AG wurde im November 2008 gegründet und ist eine Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf den Ankauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen insbesondere aus Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes.

Zu den Beteiligungen gehören die börsennotierten Gesellschaften Haemato AG, M1 Kliniken AG und CR Capital Real Estate AG.

Redaktion MyDividends.de