MR MAX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

MR MAX hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

MR MAX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net