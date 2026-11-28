mResell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 SEK erwirtschaftet worden.

mResell hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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