mResell: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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mResell ließ sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat mResell die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei mResell ein EPS von -0,140 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 47,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 69,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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