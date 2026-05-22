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mResell: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

24.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
mResell Holding AB Registered Shs
1,84 SEK 0,08 SEK 4,26%
Charts|News|Analysen

mResell ließ sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat mResell die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei mResell ein EPS von -0,140 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 47,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 69,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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