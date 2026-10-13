MRO-Tek: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.10.26 06:35 Uhr

MRO-Tek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,99 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MRO-Tek 3,59 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,67 Prozent auf 187,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net