Mrs Bectors Food Specialities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Mrs Bectors Food Specialities hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mrs Bectors Food Specialities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,19 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6,31 Milliarden INR gegenüber 5,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR sowie einem Umsatz von 6,26 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion Finanzen.net