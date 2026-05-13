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MS Industrie: Verbesserung der Ergebniskennzahlen erwartet

18.05.26 14:35 Uhr

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MS Industrie AG
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) beim Umsatz mit 145 Mio. Euro (GJ 2024: 171,15 Mio. Euro) und beim EBITDA mit 4,0 Mio. Euro (GJ 2024: 7,51 Mio. Euro) rückläufige Werte verbucht, was im Wesentlichen jedoch auf den Verkauf einer Geschäftssparte zurückzuführen ist. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe die Ultraschallsparte im Geschäftsjahr 2024 noch Umsatzerlöse von 30,78 Mio. Euro beigesteuert. Bereinigt um diesen Effekt sei der Umsatz in den fortgeführten Bereichen um 3,0 Prozent gestiegen. Bereinigt um den Ergebnisbeitrag der [...]

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