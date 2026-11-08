MSG Rangers A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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MSG Rangers A hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,90 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
MSG Rangers A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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