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MSS

Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Allianz für europäische Satelliten-Frequenzen geplant

Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Allianz für europäische Satelliten-Frequenzen geplant

Die Deutsche Telekom und drei andere europäische Telekommunikationskonzerne wollen gemeinsam für ein Spektrum für mobile Satellitendienste (MSS) in Europa bieten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.67 EUR -0.26 EUR -1.00 %
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Orange S.A. (ex France Télécom)
14.46 EUR 0.02 EUR 0.10 %
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Telefonica S.A.
3.42 EUR 0.01 EUR 0.26 %
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Vodafone Group PLC
1.43 EUR 0.00 EUR -0.10 %
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Wie die Deutsche Telekom mitteilte, hat sie mit Orange, Telefonica und Vodafone eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der die Konzerne ein gemeinsames Gebot für die Zuteilung von Frequenzen für mobile Satellitendienste in Europa prüfen wollen. Es gehe darum, eine flächendeckende Versorgung auch in unterversorgten Gebieten zu erreichen, kritische Kommunikation zu schützen und die Entwicklung einer europäischen Satellitenkonstellation unterstützen.

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Die vier Netzbetreiber wollen zentrale Infrastrukturen am Boden sowie wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen in Europa aufbauen, sich aber nicht direkt an einer Satellitenkonstellation beteiligen. Das soll ein noch auszuwählender Partner übernehmen.

Die Initiative unterstütze das Ziel der EU-Kommission, Europas Souveränität, Sicherheit und Resilienz bei kritischer Infrastruktur zu stärken, hieß es in der Mitteilung weiter.

Im XETRA-Handel verliert die Deutsche Telekom-Aktie zeitweise 0,85 Prozent auf 25,67 Euro.

DJG/mgo/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.

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