Msscorps verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

11.11.26 06:35 Uhr

Msscorps veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 759,4 Millionen TWD, während im Vorjahreszeitraum 576,9 Millionen TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net