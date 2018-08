MTS Systems gibt 147 Dividende in Folge bekannt

Der amerikanische Technologiekonzern MTS Systems Corp. (ISIN: US5537771033, NYSE: MTSC) wird eine Quartalsdividende von 30 US-Cents ausbezahlen. Damit schüttet MTS weiterhin 1,20 US-Dollar je Anteilsschein auf das Jahr gerechnet aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 53,60 US-Dollar (Stand: 4. August 2018) bei 2,24 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Oktober 2018 (Record date: 17. September 2018). Dies ist die 147. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Die MTS Systems Corporation ist ein Anbieter von Test- und Simulationssystemen und Mess- und Sensortechnik.

Der Konzern mit Firmensitz in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota, erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 einen Umsatz in Höhe von 191.32 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 193,42 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ mit 0,19 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 955,6 Mio. US-Dollar (Stand: 4. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de