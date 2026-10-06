MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Rating im Fokus

06.10.26 09:30 Uhr

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:13 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 378,30 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 20,80 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.480 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 7,7 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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