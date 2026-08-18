MTU Aero Engines-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Einstufung im Blick

19.08.26 12:28 Uhr

Das MTU Aero Engines-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:11 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 374,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 1,60 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.273 MTU Aero Engines-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 6,5 Prozent nach oben. MTU Aero Engines dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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