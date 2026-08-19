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Aktie auf dem Prüfstand

MTU Aero Engines-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

MTU Aero Engines-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
367.30 EUR 1.60 EUR 0.44 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:33 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 364,00 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 7.796 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 3,6 Prozent nach oben. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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DatumRatingAnalyst
11:51 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG

Information

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