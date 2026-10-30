MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

Aktuelle Analyse im Blick

30.10.26 13:19 Uhr

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 390 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien von vielen Faktoren beeinflusst worden, hätten aber eine weiter robuste Nachfrage belegt, schrieb George McWhirter am Freitag. Dazu kämen die höheren Jahresziele für den Umsatz und den Barmittelumschlag. Wegen Rückstellungen für die Insolvenz eines Kunden habe indes das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:03 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 328,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15,75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.352 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 6,5 Prozent ein. Experten kalkulieren am 17.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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