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Aktuelle Analyse im Blick

MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
327.60 EUR 5.00 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 390 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien von vielen Faktoren beeinflusst worden, hätten aber eine weiter robuste Nachfrage belegt, schrieb George McWhirter am Freitag. Dazu kämen die höheren Jahresziele für den Umsatz und den Barmittelumschlag. Wegen Rückstellungen für die Insolvenz eines Kunden habe indes das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:03 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 328,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15,75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.352 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 6,5 Prozent ein. Experten kalkulieren am 17.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:41 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
13:16 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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