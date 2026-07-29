MTU Aero Engines-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick.
Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 370,70 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 25,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.437 MTU Aero Engines-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 5,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: MTU Aero Engines
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MTU Aero Engines Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)