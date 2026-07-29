MTU Aero Engines-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Aktie unter die Lupe

30.07.26 11:49 Uhr

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 370,70 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 25,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.437 MTU Aero Engines-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 5,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST



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