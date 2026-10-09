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MTU Aero Engines-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

MTU Aero Engines-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
345.30 EUR 2.50 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Beim Turbinenhersteller MTU dürfte vor allem das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt robust gewesen sein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 348,30 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.773 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,8 Prozent abwärts. Am 29.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
11:56 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
23.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research

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