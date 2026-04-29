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Aktie bewertet

MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

30.04.26 10:43 Uhr
Buy-Urteil mit Folgen? Jefferies & Company Inc. beurteilt die MTU Aero Engines-Aktie neu | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
288,00 EUR 5,10 EUR 1,80%
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Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und mit dem freien Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 10:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 286,30 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 43,21 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 65.557 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 19,4 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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