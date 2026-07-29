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Experten-Analyse

MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
369.10 EUR 13.20 EUR 3.71 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ferner lobte die Expertin den erhöhten Jahresausblick für den Free Cashflow des Herstellers von Triebwerken.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 370,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 20,04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 61.437 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 30.07.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
15.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)