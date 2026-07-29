MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ferner lobte die Expertin den erhöhten Jahresausblick für den Free Cashflow des Herstellers von Triebwerken.
Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 370,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 20,04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 61.437 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 30.07.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: MTU Aero Engines
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)