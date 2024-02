MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 212,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 212,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 211,10 EUR. Bei 213,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 25.494 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 15,61 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 25,38 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

