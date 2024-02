MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag südwärts

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 211,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 211,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 211,00 EUR. Bei 213,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.073 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 13,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 33,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.349,00 EUR ausgewiesen worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Januar 2024: Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie

Barclays Capital beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight

MTU Aero Engines-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Overweight in jüngster Analyse