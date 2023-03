MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 231,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 231,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,20 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.517 Stück gehandelt.

Am 27.02.2023 markierte das Papier bei 236,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Mit Abgaben von 54,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,80 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.513,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

